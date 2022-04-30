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    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit düştü

    Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra bugün şehit düştü. Şehidin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
    • 30.04.2022 - 17:16
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    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit düştü

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan’da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu P. Söz. Er Nurettin Uzun, hastanede gördüğü tedaviye rağmen bugün şehit düştü.

    4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun’un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

    Samsun Valisi duyurdu

    Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu kahraman evladımız P. Söz. Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü hastanede bugün şehadete erişmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim.” dedi.

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit düştü #1

    Baba ocağına Türk bayrağı asıldı

    İHA'da yer alan habere göre Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi’deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun’un da Ankara’da hastanede olduğu öğrenildi.

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit düştü #2

    MSB’den başsağlığı mesajı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehidin ailesine başsağlığı diledi.

    Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman silah arkadaşımız 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.” ifadelerine yer verildi.

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit düştü #3


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