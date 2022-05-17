Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Arama tarama faaliyetleri neticesinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yuvalanan terör noktalarını art arda imha ediyor.

Pençe Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak alan bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, arama tarama faaliyetleri ile teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.”

Pençe- Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi VİDEO







Ele geçirilenler

Açıklamaya göre ele geçirilen malzemeler şöyle:

1 adet RPG- 7 roketatar

6 adet AK- 47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü

2 adet antipersonel mayını 74 adet el bombası

30 adet 81 milimetre havan mühimmatı

2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı

500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı

30 adet RPG- 7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği

50 adet basma düzenek

50 adet Alfa- fire düzenek

2 bin adet elektrikli fünye

2 adet plastik patlayıcı

1 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu

1 adet silah üstü termal

2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü

2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü

1 adet gece görüş dürbünü

1 adet termal dürbün

2 adet Yaesu araç telsizi

8 adet Yaesu el telsizi

14 adet gaz maskesi

16 adet oksijen tüpü

3 adet güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesi



