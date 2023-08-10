Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmadan 2 hafta önce hissetmiş Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan piyade teğmenin, 2 hafta önce kuzenine,şehit olacağını hissettiğini söylediği öğrenildi.

DHA

Türkiye'ye şehit ateşi düştü...

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda dün teröristlerin açtığı taciz ateşiyle 27 yaşındaki piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş şehit oldu.

Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Altınbaş'ın şehadet haberi, ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde baba evine gelen askeri yetkililerce iletildi.

Şehidin, yasa boğulan ailesini, yakınları da yalnız bırakmadı. Şehit evine Türk bayrağı asıldı.

İlçe belediyesi tarafından kurulan taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Yarın defnedilecek

Katıldığı düğünde, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru Kadir Altınbaş'ın 2 oğlundan büyüğü olan piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından babasının kabrinin yanına defnedilecek.

"Şehit olacağımı hissediyorum"

Bekar olan Fatih Uğur Altınbaş'ın, yaklaşık 2 hafta önce telefonla görüştüğü amcasının oğlu Adem Altınbaş'a, 'Şehit olacağımı hissediyorum' diyerek tabutunun başına koymaları için fotoğraf göndereceğini söylediği; ancak fotoğrafı göndermediği öğrenildi.

"Vatan sağ olsun"

Şehidin kardeşi Uğur Altınbaş ise "Vatan sağ olsun" dedi.

Babasız mücadele etti, çok terbiyeli çocuktu"

Şehidin babasının çocukluk arkadaşı olan Davut Yalın, "Babasız mücadele etti, çok terbiyeli çocuktu. Fatih, anlatılmayacak kadar dürüst, vatanını seven birisiydi. Babasının terbiyesini almış birisiydi. Duyduk, çok üzüldük. Bayramda babasının mezarını ziyaret ederdi. Çok dürüst insanlardı, onları tarif edemem." diye konuştu.