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Haber Merkezi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: