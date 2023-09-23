Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmatların bulunduğu mağara tespit edildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

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Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçeride ve dışarıda terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, "Girilemez" denilen mağaralara giriyor.

Yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mehmetçik'in, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

"Terör yuvalarına kilit vuruyoruz"

Son olarak bölgede başarılı bir operasyona imza atıldı.

MSB, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!" diyerek operasyonun ayrıntıları paylaştı.

Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler ise şöyle:

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 111 adet 40 mm Bombaatar mühimmatı, 1.680 adet 5,56 mm mühimmat, 1.580 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 22 adet savunma tipi el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 1 adet termal giyecek.