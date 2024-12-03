Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Haber Merkezi

16 Kasım günü Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU"

Açıklamada, "16 kasımda Pençe kilit operasyonunda ağır yaralanan uzman çavuş Eren Kızıldağ kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur." denildi.

Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti. Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.