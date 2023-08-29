Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! Bir kahraman askerimiz şehit oldu Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde görev yapan Astsubay Buğra Çalgay'ın araç kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

DHA

Teröre ve teröriste geçit yok.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde başarılı bir operasyon yürüten Mehmetçik, örgüte adeta darbe vuruyor.

Kahramanca mücadeleden üzücü bir haber geldi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Şehit düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Astsubay Buğra Çalgay, araç kazası sonucu şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Tokat'a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Buğra Çalgay’ın acı haberi Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı.

Acı haberi şehidin babası Çetin Çalgay’a Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.



Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın 6 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Tokat Valiliği ise sosyal medya hesaplarından, "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Tokatlı Hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.