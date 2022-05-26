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    Pençe-Kilit operasyonu şehidi toprağa verildi

    Açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral (23), memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
    • 26.05.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:59
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    Pençe-Kilit operasyonu şehidi toprağa verildi

    Geçtiğimiz günlerde 5 şehit haberinin geldiği Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 Mehmetçik daha şehit oldu.

    Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, bölgede barınan teröristlerin açtığı ateşle yaşamını yitirdi.

    Şehidin cenazesi, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki baba ocağına getirildi.

    Gözyaşları sel oldu

    Baba ocağında helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

    Törende şehidin annesi Şekire ve babası Fahri Meral, şehidin kardeşleri ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Toprağa verildi

    İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Küçüktaşlık Köyüne defnedildi.

    Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yozgat Milletvekilleri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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