Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman mehmetçiklerimiz, terör örgütü üyelerine darbe indiriyor.

Terörün kökünü kazımak için amansız bir şekilde mücadele verilirken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden üzücü bir haber geldi.

İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayacının (EYP) patlaması sonucu İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir şehit düştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."

Şehidin Adıyaman'da Dörtyol Köyündeki baba ocağına ve mahallesine Türk Bayrakları asıldı.



"Şehidimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz"

İs.Uzm.Onb Mustafa Demir’in şehit düşmesinin ardından Adıyaman Valiliğince yapılan açıklamada, “Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek ve hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı veüzüntüye boğan bu olayla hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

