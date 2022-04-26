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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Pençe-Kilit Operasyon'unda 1 askerimiz şehit olurken 4 Mehmetçik de yaralandı.
    • 26.04.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 14:44
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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken, acı bir haber daha geldi.

    Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit oldu.

    Bir acı haber daha geldi

    Er Yunus Kalkan'ın şehadetinin yanı sıra 4 Mehmetçik de yaralandı.

    Konuya ilişkin son dakika bilgisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

    "Yaralı arkadaşlarımızın tedavilerine başlanmıştır"

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Operasyon bölgesinde, bugün bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

    Pençe-Kilit Operasyonu nda 1 askerimiz şehit oldu #1


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