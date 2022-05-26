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- Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 26.05.2022 - 10:47
- Güncelleme : 26.05.2022 - 11:32
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu’yla terörün kökünü kazımakta kararlı.
Son olarak 14 PKK'lı terörist operasyon bölgesinde tespit edildi.
Tespit işleminin ardından hava harekatı düzenlendi ve bölgede bulunan teröristlerin hepsi etkisiz hale getirildi.
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"
Konuya ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.