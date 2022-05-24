Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 şehit

Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'lılarla yaşanan çatışma sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

MSB paylaşımında, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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