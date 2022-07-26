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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 26.07.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:59
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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor...

    Hain teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, farklı operasyon bölgelerindeki başarılarını sürdürüyor.

    Türk askerinin nefesini enselerinde hisseden PKK'lı teröristler, inlerinde leş edilmeye devam edilecek.

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinden bir başarılı haberi daha duyurdu.

    İşte o paylaşım...

    "4 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

    "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO



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