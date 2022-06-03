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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 terörist öldürüldü

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 03.06.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 15:08
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi büyük bir azimle devam ediyor.

    Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.

    5 PKK'lı daha öldürüldü

    Son olarak bölgede 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    Bakanlık açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 5 terörist öldürüldü #1


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