Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

Güvenlik güçleri farklı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla, hain teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Türk askerinden bir başarıyı daha duyurdu.

"7 PKK'lı terörist"

O duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı;

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."