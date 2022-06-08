Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'taki bölgede tespit edilen 7 PKK'lı terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.

7 PKK'lı daha öldürüldü

Son olarak bölgede 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

MSB'nin açıklaması:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."