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- Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü
Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'taki bölgede tespit edilen 7 PKK'lı terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- 08.06.2022 - 11:43
- Güncelleme : 08.06.2022 - 11:48
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.
7 PKK'lı daha öldürüldü
Son olarak bölgede 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
MSB'nin açıklaması:
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."