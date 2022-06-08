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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü

    Kuzey Irak'taki bölgede tespit edilen 7 PKK'lı terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • 08.06.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 11:48
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.

    7 PKK'lı daha öldürüldü

    Son olarak bölgede 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

    MSB'nin açıklaması:

    "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kilit Operasyonu nda 7 terörist öldürüldü #1


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