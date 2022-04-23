Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 terörist daha öldürüldü

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 54 olduğunu duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, yurdu korumak için sınırlarının ötesindeki tehditleri bir bir ortadan kaldırıyor.

Son dönemde Pençe operasyonları ile yurt içinde büyük bir temizliğe girişen Türk Silahlı Kuvvetleri, gözünü yurt dışındaki terör yuvalarına dikti.

Yaklaşık bir hafta önce Irak'ın kuzeyindeki hedefleri Pençe-Kilit Operasyonu ile vurmaya başlayan TSK, sınırların ötesindeki diğer operasyon sahalarında da görev icra etmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit'te öldürülen PKK'lı terörist sayısı 54 oldu

Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 teröristin daha öldürülerek etkisiz hale getirilen hain sayısının 54'e çıkarıldığını bildirdi.

Açıklamada,"Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu." denildi.