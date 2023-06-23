Pençe Kilit Operasyonu'nda acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran günü PKK'lı teröristlerin taciz ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın şehit olduğu duyuruldu.

Türkiye, uzun zamandır terörle olan mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İçeride ve dışarıda teröristlere göz açtırılmıyor.

Kahraman Mehmetçik, tamamen yerli ve milli olan silahlarımızla teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Girilmez denilen yerlere giren ve terörle adı anılan birçok bölgeyi temizleyen Mehmetçik, bu uğurda da can veriyor.

Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde başını yastığa koymasını sağlayan Mehmetçiklerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, şehit oldu.

Özcan Kaya'nın şehit haberi ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Yaşar Güler mesaj yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakan Yaşar Güler adına yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız, 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.