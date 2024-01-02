Pençe Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde düzenlendiği operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmatlarına el koyduğunu açıkladı.

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DHA

Kahraman Türk askeri terörle mücadeleye devam ediyor.

Operasyonları hız kesmeden sürdüren Mehmetçik, örgütün mağara ve sığınaklarını da tespit ediyor.

Örgütün mühimmatları bulundu

Son olarak Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda teröristlere ait bir mağara bulundu.

Örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Ele geçirilenler

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı mühimmatları şöyle sıraladı:

1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet el bombası, 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı, 7 bin 500 adet 7.62 mm mühimmat, bin 500 adet 5.56 mm mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri, 39 adet AK-47 şarjörü, 4 adet Dragunov şarjörü, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet dürbün, 5 adet termal silah dürbünü, 2 adet sabit telefon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet Yaesu telsiz, 1 adet Yaesu telsiz batarya, 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi, 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici), 3 adet dalgıç seti, 6 adet oksijen tüpü, 1 adet hücum çantası, 5 adet şarjörlük ve muhtelif yaşam malzemeleri.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)