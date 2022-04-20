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Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 30 oldu

Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 30 oldu

Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilirken, Mehmetçik, biri 4 odalı olmak üzere 2 mağara tespit etti. Öldürülen terörist sayısı ise 30 oldu...