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- Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 30 oldu
Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 30 oldu
- 20.04.2022 - 12:16
Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan operasyon başarıyla sürdürülürken, arama-tarama faaliyetinde terör yuvaları tespit edildi.
Kahraman Mehmetçik tarafından bulunan 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağaradan birinin 4 odalı olduğu belirlendi.
49 adet EYP imha edildi
Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar; 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Doçka makineli tüfek, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 adet el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 49 adet EYP de imha edildi.
30 terörist öldürüldü
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürecek. Birinci safha tamamlandı. Onlarca mağara var. Bütün mağaraların barınakların temizlenmesi gerekiyor.” açıklamasını yaptı.