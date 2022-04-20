Petrol
108.36
1.03%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
610.458
1.91%
BTXN Coin
30.45
-2.77%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 30 oldu

    Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilirken, Mehmetçik, biri 4 odalı olmak üzere 2 mağara tespit etti. Öldürülen terörist sayısı ise 30 oldu...
    • 20.04.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 30 oldu

    Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor.

    Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan operasyon başarıyla sürdürülürken, arama-tarama faaliyetinde terör yuvaları tespit edildi.

    Kahraman Mehmetçik tarafından bulunan 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağaradan birinin 4 odalı olduğu belirlendi.

    49 adet EYP imha edildi

    Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar;  11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Doçka makineli tüfek, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 adet el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 49 adet EYP de imha edildi.

    30 terörist öldürüldü

    Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürecek. Birinci safha tamamlandı. Onlarca mağara var. Bütün mağaraların barınakların temizlenmesi gerekiyor.” açıklamasını yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    Cep telefonu satışında ÖTV düzenlemesi yapıldı
    Ekonomi

    Cep telefonu satışında ÖTV düzenlemesi yapıldı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
    3. Sayfa

    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

    Görüş Bildir