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- Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42'ye çıktı
Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42'ye çıktı
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonuna yönelik açıklama yapan MSB, etkisiz hale getirilen terörist sayısını 42 olarak açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.04.2022 - 11:02
- Güncelleme : 22.04.2022 - 11:45
Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetlerini sonlandırmak üzere başlatılan Pençe-Kilit operasyonları devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.
42 terörist öldürüldü
MSB'nin açıklamasında Pençe-Kilit Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 42 olarak açıklandı.
Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42'ye çıktı VİDEO
"İnlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"
Twitter üzerinden aktarılan bilgide, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.