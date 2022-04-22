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    Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42'ye çıktı

    Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42'ye çıktı

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonuna yönelik açıklama yapan MSB, etkisiz hale getirilen terörist sayısını 42 olarak açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 11:45
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    Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetlerini sonlandırmak üzere başlatılan Pençe-Kilit operasyonları devam ediyor.

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

    42 terörist öldürüldü

    MSB'nin açıklamasında Pençe-Kilit Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 42 olarak açıklandı.

    Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42'ye çıktı VİDEO

    Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42 ye çıktı #1

    "İnlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"

    Twitter üzerinden aktarılan bilgide, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

    Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42 ye çıktı #2

    Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42 ye çıktı #3

    Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42 ye çıktı #4


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