Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 Mehmetçik'in naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketlerine getirildi.

Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, sınır güvenliğini korumaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün; PKK'lılarla girdikleri çatışma sonucu şehit düşen 5 Mehmetçik, tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı.

Şehit edilen; Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için bugün, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Düzenlenen törenin ardından 5 şehidin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hatay'ın İskenderun ilçesi Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olduğu belirtilen şehit Kapılay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenazede güçlükle ayakta duran annesi Sevinç Kapılay, babası Erkan Kapılay ve kardeşi Berkan Kapılay, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı



























Malatya

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve vatandaşlar katıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Celal Tekedereli'nin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak katafalka konuldu. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazında, şehidin babası Cevat Tekedereli ve kardeşleri de protokolle birlikte saf tuttu.

Namazın ardından askerlerin omzuna alınan şehit Celal Tekedereli'nin naaşı, top arabasında taşınarak şehitlikte defnedildi.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Şehit Piyade Er Celal Tekedereli son yolculuğuna uğurlandı

Antalya

Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün öğle saatlerinde askeri uçakla Antalya'ya getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde dün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek



Havalimanından düzenlenen törene şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Berrin Güler ile kız kardeşi Merve Güler'e başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek.



İzmir

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın naaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından, helallik alınmak üzere Bornova ilçesinde bulunan baba evine getirildi.

Alkışlarla karşılandı

Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde şehidin ailesi ve nişanlısının yanı sıra askeri erkan da hazır bulunurken ve mahalle sakinleri şehit cenazesini alkışlarla karşıladı.

Okunan Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehidin tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile birlikte şehidin nişanlısı Esra Doğru gözyaşlarına hakim olamadı.



Oğlunun fotoğrafına sarıldı

Daha sonra tekbirler eşliğinde şehidin tabutu İzmir Büyükşehir Belediyesi aracına alınırken, oğlunun fotoğrafına sarılan anne Nazire Cankaya, ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehidin cenazesi, yine mahalle halkının alkışları eşliğinde defnedilmek üzere karayoluyla Kütahya'nın Simav ilçesine doğru yola çıktı.



