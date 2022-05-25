Petrol
111.75
0.96%
Euro
17.4662
0.98%
Dolar
16.3454
1.68%
Altın
974.95
0.90%
Borsa
2387
0.00%
Bitcoin
487.639
2.52%
BTXN Coin
13.21
-3.50%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçiklere veda

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 Mehmetçik'in naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
    • 25.05.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçiklere veda

    Türk Silahlı Kuvvetleri içeride ve dışarıda yaptıkları başarılı operasyonlarla teröristlere göz açtırmıyor.

    Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde de PKK'lılara göz açtırmayan Mehmetçik, sınır güvenliğini korumaya devam ediyor.

    Devam eden operasyonlarda ise geçtiğimiz gün; 5 Mehmetçik, PKK'lılarla girdikleri çatışma sonucu şehit düştü.

    Bu haber tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı. Türkiye şehitlerine ağlarke; Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

    Tören, Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleşti

    Geceyi Çukurca'da geçiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin öz geçmişlerinin okunması ile başladı.

    Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu.

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçiklere veda VİDEO

    Şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı

    Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı.

    Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.

    Pençe-Kilit Operasyonu nda şehit düşen Mehmetçiklere veda #1

    Pençe-Kilit Operasyonu nda şehit düşen Mehmetçiklere veda #2

    Pençe-Kilit Operasyonu nda şehit düşen Mehmetçiklere veda #3

    Pençe-Kilit Operasyonu nda şehit düşen Mehmetçiklere veda #4

    Pençe-Kilit Operasyonu nda şehit düşen Mehmetçiklere veda #5

    Pençe-Kilit Operasyonu nda şehit düşen Mehmetçiklere veda #6


    İlginizi Çekebilir

    Fatih'te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk
    3. Sayfa

    Fatih'te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk

    'Türkiye ile masaya oturmamız gerekli'
    Gündem

    'Türkiye ile masaya oturmamız gerekli'

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir