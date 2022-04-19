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    Pençe Kilit Operasyonu'nda son durum

    MSB, Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.
    • 19.04.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:45
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda son durum

    Kahraman mehmetçik'in Türkiye'ye yönelik sınır ötesinden gelebilecek tehditlere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

    Dün yapılan son açıklama itibarıyla çok sayıda hedefin yok edildiği ve 19 hain teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.

    Bordo berelilerin de karadan operasyona dahil olduğu bölgede yaşanan çatışmalarda yaralanan Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şehidin kanı yerde kalmadı

    Şehidin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşları oparesyona devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre öldürülen PKK'lı terörist sayısı 26'ya yükseldi.

    Yapılan açıklamada,"Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

    Pençe Kilit Operasyonu nda son durum #1


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