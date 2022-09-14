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- Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait 2 mağara tespit edildi
Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait 2 mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK’lı teröristlere ait iki mağara tespit edildiğini ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.
- 14.09.2022 - 11:02
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi."
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