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Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait 2 mağara tespit edildi

Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait 2 mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK’lı teröristlere ait iki mağara tespit edildiğini ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.