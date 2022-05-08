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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 73 terörist öldürüldü

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 73 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şimdiye kadar 73 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 15:52
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Akar incelemelerinin ardından geziye eşlik eden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy'a, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu anlattı.

    Toplam 73 PKK'lı terörist öldürüldü

    Operasyon süresince toplam 73 teröristin öldürüldüğünü açıklayan Akar, "Pençe Opresasyonları serisi bir strateji çerçevesinde yapıldı. Gelinen noktada Zap bölgesine Pençe-Kilit'i yapmak sureti ile hudutun kilitlenmesini, dolayısı ile giriş ve çıkışların tam olarak kontrol altına alınmasını amaçlıyoruz. Şimdiye kadar operasyonda 73 terörist etkisiz hale getirildi.

    Hulusi Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 73 terörist öldürüldü ViDEO

    "Sayı çok daha fazla olabilir"

    Fakat şunun altını çizmek istiyorum. 73 terörist görülen terörist. Etkisiz hale geldiğini gördüğümüz teröristler. Bunun dışında ulaşılamayan yerlerde, mağaralarda, diğer sığınaklarda, barınaklarda etkisiz hale getirilmiş terörist olması çok çok muhtemel. Bunu biz zaman içinde teröristlerin konuşmalarından, çeşitli kaynaklardan öğreneceğiz. Bunu takip ediyoruz." diye konuştu.

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