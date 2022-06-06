Pençe Kilit operasyonunda yaralanan askerler baba ocağına geldi

Kuzey Irak'taki operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuşlar Enes Dalgalı ile Ahmet Düzen, aileleriyle hasret gideriyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Pençe- Kilit Operasyonlarında yaralanan Uzman Çavuş Enes Dalgalı ve Ahmet Düzen, baba ocağına geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, teröristlerin hain saldırıları sonucu yaralanan askerleri evlerinde ziyaret etti.

"En kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar"

Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir müddet istirahat ettirileceğini söyleyen Başkan Kumartaşlı, "Yaralı askerlerimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek, hem sağlık durumları hakkında bilgiler aldık hem de onlara bir nebze de olsun moral vermeye çalıştık. Olay anlarını bizzat yaşamış biri olarak kolay bir sürecin olmadığını bildiğim için kendilerine moral verdik. Yaralı askerlerimiz inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklardır. Onlar için gerekli tüm sağlık gereksinimlerini sağladık." dedi.

Ziyarette başkan Kumartaşlı, yaralı askerleri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile ve Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ile telefonda görüştü. Alp ve Keklik de yaralı askerlerine acil şifalar diledi.