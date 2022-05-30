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    Pençe-Kilit operasyonu'ndan bir asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 00:09
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 00:25
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    Pençe-Kilit operasyonu'ndan bir asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Pençe-Kilit operasyonu ndan bir asker şehit oldu #1


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