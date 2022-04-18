Kuzey Irak'taki terör hedeflerine karşı başlatılan ve başarıyla süren Pençe Kilit Operasyonu'ndan ilk görüntüler gelmeye başladı.

Dün gece saat 01.30 itibarıyla hain teröristlere yönelik süren operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etme amacıyla 'Pençe Kilit Harekatı' için düğmeye basıldı.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde havadan ve karadan müdahalelerle saatler içerisinde çok sayıda sözde karargah ve terörist etkisiz hale getirildi.

MSB operasyonu paylaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini duyurmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) operasyona ilişkin görüntüler yayınlandı.

SİHA'lar hedefleri tam isabetle vurdu

Hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.

Görüntülerde, hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişleri ile Mehmetçik'in helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlara da yer verildi.

Pençe Kilit Operasyonu'ndan görüntüler