Pençe Kilit Operasyonu’nun tüm detaylarını ASAM Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer ile konuştuk.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı yok etme operasyonları sınır içi ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik son olarak geçtiğimiz gün Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlattı.

Başlatılan operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri karadan ve havadan ablukaya alınırken an itibarıyla icra edilen operasyonda 26 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Ensonhaber.com olarak da bu operasyonun önemini değerlendirmek için ASAM Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer ile konuştuk.

Güçlüer, operasyonun isiminin "Kilit" denilmesinin Kandil'e işaret olduğunu belirterek şunları söyledi;

Pençe-Kilit Operasyonu'nun amacı: Hedef Kandil VİDEO

4 aşama

Bu operasyon diğer operasyonların yeni bir halkası. Bu bölgelerde terör örgütleri yok oluncaya kadar Türkiye'nin operasyonları devam edecek. Terörü bitirmek için 4 aşama vardı şu an 3. aşamadayız.

2. aşama 2014 yılında başladı. 2 komando taburu Şırnak'ta 2 komando taburu da Hakkari'den Kuzey Irak'a girdi. Bu harekatlarla ilk Kuzey Irak'ta daha sonra Suriye'de Türkiye'nin sınırına bir mesafe koyuldu. Irak'ta bu sağlandı. Dolayısıyla 2. aşama Suriye'de 3 noktada tamamlanmayı bekliyor.

Operasyonu yap git olmadı

Önceleri gibi operasyon yapıldı temizlik yapıldı sonra da teröristler gelir olmadı bu bölgelerde. Farklı bir strateji izlendi kalıcı olarak ordumuz oralarda bulundu.

Güvenli alanlar

3. aşama nedir diye baktığımızda bu temizlenen bölgelerin güvenli hale getirilmesi... İşte bu zaman alıyor. Oradaki yerel yönetimlerin kurulması güçlendirilmesi, yerel yönetimler bünyesinde kolluk kuvvetlerinin oluşturulması ve bu sayede oralarda egemen devlet yönetiminin ilk adımları olan yerel yönetimlerin oluşturularak, teröristlerin bir daha bu alanlara girmesinin oranın insanları tarafından önlenmesi 3. aşamadır. 4. aşama da bu aşamalara paralel olarak güvenli alanlarda oluşacak terör girişimlerini yerinde durdurmak.

Pençe Kilit neden önemli

Pençe-Kilit operasyonunu değerli kılan ise şudur; bugüne kadar sağlanmış başarıları kalıcı hale getirmek... Önce şok etkisi yapacak belli alanlarda toplu hedefleri imha edece tarzda. Bakın dağ taş bombalanmıyor. Güçlü vuruşlar yapılıyor. Bu vuruşların birkaç etkisi oldu. Birincisi belirlenen hedefler yok edildi. Teröristler kendini bilmez hale getirdi. Akabinde ulaşılamayan hedeflerin kaçmaması için hemen harekete geçildi.

Neden Kilit: Hedef Kandil

Savunma Bakanlığı hiçbir detayı kaçırmamış. Kaçma ihtimali bulunan teröristler için de bir planlama yapılmış. Bu harekat Kandil'e uzanacak. Operasyona kilit denilmesinin de sebebi bu. Hakurk bölgesi temizlenmiş durumda. Avaşin-Basyan ve Sincar'a kadar olan güney bölge de temizlendiğinde Kandil'e ulaşılacak. Aldığımız bilgilere göre Kandil'de kuş uçmuyor. İstihbarata göre terör örgütü yöneticileri Irak'ın içlerine ve İran'a kaçtığı yönünde....

Kuzey Irak yönetimiyle anlaşma

Bu operasyonun öncesinde de Kuzey Irak yönetimi Türkiye'ye gelip onlara talimat verildi. Kaçmaya çalışan teröristlerle çatışmaya girin diye. Türk askerinden kaçanlara Peşmerge müdahale ediyor.