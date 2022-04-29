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Pençe Kilit Operasyonu'nun bilançosu

Pençe Kilit Operasyonu'nun bilançosu

Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcı imha edildi. Kahramanlar, 81 mağara ve sığınağı da ele geçirdi. Operasyonda öldürülen terörist sayısı ise 57 oldu...