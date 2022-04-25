Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.

Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde barınan hain teröristler tek tek tespit edilerek inlerinde yok ediliyor.

Sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne giderek sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonun güncel detaylarını açıkladı.

Terörist bilançosu 56'ya çıktı

Bugüne kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Hulusi Akar, operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

"Hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Onlara şükran borçluyuz. Hatıralarını her zaman şükranla yad edeceğiz. Onların kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz, komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz."

Pençe Kilit Operasyonu'nun bilançosu: 56 terörist öldürüldü VİDEO







"Hiçbir yer onlar için güvenli değil"

Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Akar, "Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçik'in nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Yargının adaletli ellerine teslim olmaktan başka çareleri yok"

Akar, terör örgütü PKK ve YPG'nin birbirinden farkının olmadığını belirterek, "Bunlara içeriden ve dışarıdan kim destek verirse versin, bu beyhude bir gayrettir. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalıdır. Teröristler, Mehmetçik'in şefkatli, yargının adaletli ellerine teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını anlamalıdır. İnşallah bundan önceki terör hedeflerinin olduğu gibi bundan sonraki terör hedeflerinin de sonunu getireceğiz." dedi.

"2015 yılından bu yana 34 bin 259 teröristi etkisiz hale getirdik"

Mehmetçik'in bugüne kadar önemli işler gerçekleştirdiğini aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, "Yurt içi, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

"Terörü kaynağından yok edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, terörü kaynağında yok etmek için çalıştıklarını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Şu anda Irak'ın kuzeyinde Pençe serisi operasyonlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Maksadımız, hudutlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak ve teröristlere ait barınak, sığınak, sözde karargahları tahrip etmek. 27 Mayıs 2019'da Pençe 1 Operasyonu başladı. O günden beri de bu faaliyetler devam ediyor. Bu operasyonlarla Sinat Haftanin, Avaşin Basyan, Hakurk, Karaçak, Kandil, Zap her tarafa karadan ve havadan harekatlar düzenledik."





"Hudutlar en yoğun önlemlerle korunuyor"

Alınan önlemler, terörle mücadelede yapılan başarılı operasyonların katkısıyla hudutların çok daha güvenliği hale geldiğini belirten Akar, "Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun önlemleri ile korunuyor." diye konuştu.

Gerek fiziki önlemler gerekse son teknoloji sistemlerle hudut güvenliğinin sağlandığını anlatan Akar, "Hudutta görev yapan personelimizin fedakarlık ve kahramanlığı ile hudutlarımız her zamankinden çok daha sıkı bir şekilde kontrol altına alınmaktadır." ifadesini kullandı.

"Bu yıl 125 bin 574 bin kişi engellendi"

Akar, bu yılın başından itibaren hudutlarda 1819 kişinin yakalandığını, 125 bin 574 kişinin engellendiğini belirterek, "Hudutta görevli Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışı içinde, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor." şeklinde konuştu.

"Bizim tarihimiz de utanılacak bir şeyimiz yok"

1915 olaylarına da değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Bu asılsız iddialara ilişkin tarihçilerimizin ortaya koyduğu gerçekleri herkesin görmesini bekliyoruz. Bunlar, tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bu, hiçbir şekilde bölge ve dünya barışına hizmet edecek bir çalışma değildir." değerlendirmesini yaptı.

Sözde "soykırım" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Akar, "Bununla ilgili ABD kaynaklarından derlenmiş çalışmalar var. Bunlarda dahi hiçbir şekilde soykırım ifadesi yer almıyor. Ama şimdilerde olay politik gayretlerle çarpıtılıyor. Bizim tarihimiz temiz, utanılacak bir şeyimiz yok." dedi.

AA'nın haberine göre Akar ve beraberindeki komutanlar, bir süre bölgede araziyi inceledi, Mehmetçik'in Ramazan Bayramı'nı da kutladıktan sonra sınırın sıfır noktasından ayrıldı.