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    Pençe-Kaplan Opersayonu'nda 5 PKK'lı terörist daha öldürüldü

    MSB, Pençe-Kaplan Opersayonu'nda 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
    • 04.05.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 15:13
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    Pençe-Kaplan Opersayonu'nda 5 PKK'lı terörist daha öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, şehdinin kanını yerde bırakmıyor.

    Bölücü terör örgütünün kökünü kazımayı hedef belirleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, farklı operasyon bölgelerinde başarılarını sürdürüyor.

    Her geçen gün inlerine gömülen hain terörist sayısı ise artışa geçmiş durumda.

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin teröristler karşısındaki bir yeni başarısını daha duyurdu.

    5 terörist daha öldürüldü

    Alınan bilgiye göre, Pençe Kaplan harekat bölgesindeki 5 terörist öldürdüldü.

    Bakanlığın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

    "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

    Pençe-Kaplan Opersayonu nda 5 PKK lı terörist daha öldürüldü #1


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