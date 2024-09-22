Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü..
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik'ten acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK terör örgütünün sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu duyurdu.
Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu haberini, Muş'un merkeze bağlı Sungu beldesinde yaşayan ağabeyi Engin Abakay'a yetkililer haber verdi.
Acı haberi alan ağabey ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Geriye ise gözü yaşlı ailesi ve anıları kaldı.
SON GÖRÜNTÜLERİ
Şehidin görevi başında çekilmiş görüntüsü ise yürekleri dağladı.
Şehit Akabay, videoda şu ifadeleri kullanıyor:
Dedeleri tarih yazan torunlar, tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar!
Sosyal medyada paylaşılan şehit askerin son görüntüleri, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
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