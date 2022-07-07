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- Pençe-Kilit şehidi toprağa verildi
Pençe-Kilit şehidi toprağa verildi
- 07.07.2022 - 18:39
- Güncelleme : 07.07.2022 - 19:29
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27), teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.
Şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.
Şehide son veda
Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu olan Ömür Ertuğrul Sarı için Kullar Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Pençe-Kilit şehidi toprağa verildi VİDEO
Defnedildi
İHA'nın aktardığına göre Şehit Sarı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda il protokolü katıldı.