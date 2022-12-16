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    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi

    Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman şehit, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin acılı annesi, "Oğlum bugün düğünümüz var" diyerek gözyaşı döktü.
    • 16.12.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 15:31
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    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi

    Türkiye, şehidini uğurluyor...

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit bölgesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

    Kahraman şehit, memleketi Bursa'da baba ocağına getirildi.

    Mudanya ilçesindeki Turan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    "Bugün düğünümüz var oğlum"

    Oğlunun musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Zerrin Yavuz, "Bugün düğünümüz var oğlum, seninle gurur duyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Bir diğer yandan kahraman şehidin kardeşinin, gözyaşlarını tutamayan bir askere sarıldığı anlar yürekleri kavurdu.

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #1

    Kahraman şehit toprakla kavuştu

    Törene, Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun yanı sıra şehit yakınları, askeri ve mülki erkan ile kent protokolü katıldı.

    Şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'na defnedildi.

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi VİDEO

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #2

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #3

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #4

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #5

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #6

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #7


    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #8

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #9

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #10

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #11

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #12

    Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi #13


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