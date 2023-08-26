Pençe Kilit şehidinin acı haberi ailesine ulaştı
İHA

Şehit haberi yürekleri dağladı.

Kuzey Irak bölgesindeki operasyonunda EYP patlaması sonucu 29 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit düştü.

Şehadet haberi ailesine ve eşine ulaştı

Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından Osmaniye’nin Kadirli ilçesine ulaştı.

Haber İlbistanlı köyünde yaşayan ailesine ve Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan eşine verildi.

Eve dev Türk bayrağı asıldı

Şehit haberini alan yakınları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin Mersin Erdemli ilçesindeki evine de dev Türk bayrağı asıldı.

Pençe Kilit şehidinin acı haberi ailesine ulaştı
Pençe Kilit şehidinin acı haberi ailesine ulaştı
Pençe Kilit şehidinin acı haberi ailesine ulaştı
Pençe Kilit şehidinin acı haberi ailesine ulaştı