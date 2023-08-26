Pençe Kilit şehidinin acı haberi ailesine ulaştı

İHA
Şehit haberi yürekleri dağladı.
Kuzey Irak bölgesindeki Pençe Kilit operasyonunda EYP patlaması sonucu 29 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit düştü.
Şehadet haberi ailesine ve eşine ulaştı
Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından Osmaniye’nin Kadirli ilçesine ulaştı.
Haber İlbistanlı köyünde yaşayan ailesine ve Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan eşine verildi.
Eve dev Türk bayrağı asıldı
Şehit haberini alan yakınları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin Mersin Erdemli ilçesindeki evine de dev Türk bayrağı asıldı.