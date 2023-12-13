Pençe Kilit şehidinin naaşı Ankara'ya uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

AA

Ankara'ya şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Bu operasyonlardan biri olan ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'ndan dün gece acı haber geldi.

Teröristlerin saldırısında 1 kahraman asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur." denildi.

Şehit için tören yapıldı

Kahraman şehit için bugün 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit Emir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Naaşı Başkent'e uğurlandı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)