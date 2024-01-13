Pençe-Kilit şehitleri Şırnak'taki törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 9 askerimizin naaşları, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yapılan törenle memleketlerine gönderildi.

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İHA

Türkiye şehitlerine ağlıyor.

Henüz geçtiğimiz haftalarda verdiğimiz 12 şehidin acısı tazeyken yine aynı bölgeden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Şırnakta şehitler için resmi tören

Şehitlerimiz için Şırnak'ta resmi tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Memleketlerine uğurlandılar

Şehit olan, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur Niğde’ye, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın Adıyaman’a, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş’a, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş’a, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray’a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep’e, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu İstanbul’a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir’e ve Sözleşmeli Er Murat Atar Ordu’ya gönderilmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)