Pençe Kilit şehitlerine veda! Son yolculuklarına uğurlandılar Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesine üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 12 kahraman Mehmetçik şehit düştü.. Askerlerin naaşları bugün memleketlerine ulaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye şehitlerini uğurluyor..

Kahraman Mehmetçik’in yoğun operasyonlar yürüttü Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden ikinci kez şehit haberi geldi.

22 Aralık’ta 6 askerimizi, dün akşam da 6 askerimizi daha kaybettik.

12 baba ocağına, 12 kahraman askerin şehit ateşi düştü..

Bugün de askerlerin aziz naaşı memleketlerine ulaştı.

Şehitlerimiz için bugün Şırnak, Gaziantep, Yozgat, Kırıkkale, Mardin'de cenaze töreni düzenlendi.

İlk olarak Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Şehitlerin naaşları memleketlerine götürüldü

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25) için memleketi Mardin'de tören düzenlendi.

Şehit Dündar'ın cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından hava yoluyla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

Cenazesi memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Acılı aileler gözyaşı döktü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi. Törene katılan şehidin dedesi Mehmet, gözyaşı döktü.

İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit oğlunun tabutuna sarılan baba Mehmet İyem, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi. Kardeşi ise ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

Genç şehidin 3 yaşındaki kızı törene getirilmedi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yolu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi.

Arslan için ikindi namazı sonrası Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Esengül, babası Sedat ve eşi Döndü Arslan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 yaşındaki kızı Asya Mina Arslan ise törene getirilmedi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arslan'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Gülden'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin babası: Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Elazığ’a getirilerek baba evinden helallik alındı.

Daha sonra Aslan’ın naaşı tören için İmam-ı Azam Camisi’ne getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu.

Askeri geçidin ardından Garnizon Şehitliği’ne götürülen Aslan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yılmaz'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit için Nur Camii'nde tören düzenlendi.

Törende şehidin annesi Meryem, babası Ramazan, kardeşleri Mehmet Faruk ve Feyzan Yılmaz gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.