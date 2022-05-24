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- Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf
Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf
- 24.05.2022 - 17:14
- Güncelleme : 24.05.2022 - 17:17
Türkiye’nin yüreğine bugün ateş düştü.
5 askerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.
Ankara, Antalya, İzmir, Hatay ve Malatya nüfuslarına kayıtları kahramanların babaevleri Türk bayraklarıyla donatıldı.
Yürek burkan kare
Acı haber şehitlerin yakınlarını yasa boğarken, ortaya çıkan bir fotoğraf karesi yürekleri dağladı.
Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın yer aldığı görüldü.
Teröristler sıkıştı
Öte yandan çatışmanın çıktığı bölgede hareketlilik sürüyor.
TSK mensupları, teröristleri bir mağarada sıkıştırmış durumda.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar öncülüğündeki komandolar da sınırda hareketliliği takip ediyor.
(Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan)
(Şehit Teğmen Abdulkadir Güler)
(Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya)
(Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli)
(Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay)