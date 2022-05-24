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    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.
    • 24.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:17
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    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf

    Türkiye’nin yüreğine bugün ateş düştü.

    5 askerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

    Ankara, Antalya, İzmir, Hatay ve Malatya nüfuslarına kayıtları kahramanların babaevleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

    Yürek burkan kare

    Acı haber şehitlerin yakınlarını yasa boğarken, ortaya çıkan bir fotoğraf karesi yürekleri dağladı.

    Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın yer aldığı görüldü.

    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf #1

    Teröristler sıkıştı

    Öte yandan çatışmanın çıktığı bölgede hareketlilik sürüyor.

    TSK mensupları, teröristleri bir mağarada sıkıştırmış durumda.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar öncülüğündeki komandolar da sınırda hareketliliği takip ediyor.

    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf #2(Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan)

    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf #3(Şehit Teğmen Abdulkadir Güler)

    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf #4(Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya)

    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf #5(Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli)

    Pençe-Kilit şehitlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf #6(Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay)


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