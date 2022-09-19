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    Pençe Kilit ve Metina bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 19.09.2022 - 18:29
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 18:33
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    Pençe Kilit ve Metina bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor...

    Canı uğruna vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik'ten her geçen gün gelen başarılı haberlere bir yenisi daha eklendi.

    5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"

    Pençe Kilit ve Metina bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1

    Pençe Kilit ve Metina bölgesinde 5 terörist öldürüldü #2

    Pençe Kilit ve Metina bölgesinde 5 terörist öldürüldü #3


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