Pençe Kilit ve Metina bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor...

Canı uğruna vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik'ten her geçen gün gelen başarılı haberlere bir yenisi daha eklendi.

5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"