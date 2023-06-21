Pençe-Kilit ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplamda 5 terörist öldürüldü

İHA

Hain terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ayrıca Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Duyuru Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."