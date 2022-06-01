Pençe-Kilit'te 14 terörist daha öldürüldü

Pençe-Kilit'te 14 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Sınır ötesi operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Terörün kokünü kazımaya kararlı mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörristi daha etkisiz hale getirdi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi.