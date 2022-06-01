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    Pençe-Kilit'te 14 terörist daha öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 15:04
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    Pençe-Kilit'te 14 terörist daha öldürüldü

    Sınır ötesi operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

    Terörün kokünü kazımaya kararlı mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörristi daha etkisiz hale getirdi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi.

    Pençe-Kilit te 14 terörist daha öldürüldü #1


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