- Haberler
- Gündem Haberleri
- Pençe operasyon bölgelerinde 3 terörist leş edildi
Pençe operasyon bölgelerinde 3 terörist leş edildi
Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 16:43
- Güncelleme : 21.09.2022 - 17:01
Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'ten bir başarıyı daha duyurdu.
"3 PKK'lı etkisiz hale getirildi"
Pençe bölgesinden gelen haberde, şu ifadeler kullanıldı;
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."