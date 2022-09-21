Petrol
91.14
0.57%
Euro
18.1572
-0.53%
Dolar
18.3255
0.04%
Altın
984.36
0.44%
Borsa
3257
0.00%
Bitcoin
358.538
1.86%
BTXN Coin
8.04
4.41%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Pençe operasyon bölgelerinde 3 terörist leş edildi

    Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe operasyon bölgelerinde 3 terörist leş edildi

    Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'ten bir başarıyı daha duyurdu.

    "3 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

    Pençe bölgesinden gelen haberde, şu ifadeler kullanıldı;

    "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Pençe operasyon bölgelerinde 3 terörist leş edildi #1

    Pençe operasyon bölgelerinde 3 terörist leş edildi #2


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Bingöl'deki arıcı, ayı saldırısına karşı tüfekle nöbet tutuyor
    Yaşam

    Bingöl'deki arıcı, ayı saldırısına karşı tüfekle nöbet tutuyor

    Burcu Kara köyüne gitti
    Magazin

    Burcu Kara köyüne gitti

    Görüş Bildir