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    Pençe operasyonları kapsamında 83 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe operasyonlarında bugüne kadar 83 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 17:43
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    Pençe operasyonları kapsamında 83 terörist öldürüldü

    Türk askerinin, milyonlarca vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesi azim ve kararlılıkla devam ediyor.

    Bu kapsamda başlatılan Pençe Operasyonları ile teröristlerin inleri tek tek yok ediliyor.

    BUGÜNE KADAR 83 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara yönelik açıklamada bulunarak, "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

    Pençe operasyonları kapsamında 83 terörist öldürüldü #1

    "ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAYACAK"

    Açıklamanın devamında ise "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek." denildi.

    Pençe operasyonları kapsamında 83 terörist öldürüldü #2

    Pençe operasyonları kapsamında 83 terörist öldürüldü #3

    Pençe operasyonları kapsamında 83 terörist öldürüldü #4

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