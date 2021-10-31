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    Pençe operasyonlarında 2 PKK'lı daha öldürüldü

    MSB, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 31.10.2021 - 18:23
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 18:39
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    Pençe operasyonlarında 2 PKK'lı daha öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik'in PKK'lı avı devam ediyor.

    Adım adım izi sürülen hain teröristlerden 2'si daha öldürüldü.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMIYOR

    MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

    Pençe operasyonlarında 2 PKK lı daha öldürüldü #1

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