TSK: 3 terörist öldürüldü 1 askerimiz şehit oldu

TSK'nın yaptığı açıklama 3 terörist etkisiz hale getirildi. 1 askerimiz şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada Penç-kaplan operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda, 3 terörist etkisiz hale getiridi. 1 kahraman askerimiz şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."