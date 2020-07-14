Bakan Akar: Şu ana kadar 62 terörist öldürüldü

Bakan Akar: Şu ana kadar 62 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek toplamda 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, operasyonun planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, şu ana kadar 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"20 BİN 77 TERÖRİST İÇİMİZDEN TEMİZLENDİ"

"Komandolarımızın nefesi, hainlerin ensesinde" sözleriyle açıklamalarına devam eden Akar, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlendi, 1243 kişinin rütbesi geri alındı. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız.

Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan’a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz"