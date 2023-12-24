Irak’ın kuzeyinde yoğun olarak yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor.
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan da şehit düştü.
Şehidin kahraman naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Elazığ’a getirilerek baba evinden helallik alındı.
Gözyaşları içinde uğurlandı
Daha sonra Aslan’ın naaşı tören için İmam-ı Azam Camisi’ne getirildi.
Cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu.
Askeri geçidin ardından Garnizon Şehitliği’ne götürülen Aslan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
"Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum"
Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." dedi.
Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, askeri ve emniyet personeli ile binlerce vatandaş katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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